Дипломная работа по стратегическому менеджменту

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка136 просмотров

Вид работы : Дипломная работа

Дисциплина : Стратегический менеджмент

Тема : Технико-экономическое обоснование создания малого предприятия по произвлдству труб и прутков на медной основе

Срок cдачи : 13.06.12

Количество листов : 50

Пожелания : Нужен не весь диплом, а только расчетная глава. Примеры есть(кандидатам на проект). Выпускается 2 вида продукции трубы и прутки.

13 лет назад
axxxe07
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший и порядочный заказчик. Спасибо за предоставленную работу. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайт новостей на сайт

    $50

    Копирайт новостей на сайт города Ахтубинска http://www.vahtubinske.ru Источник - Яндекс новости http://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&amp;restrict=on&amp;rpt=nnews2&amp;grhow=clutop 2 новости (статьи) в день, оплата 1500 р. в месяц

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты для сайта про морские суда

    $250

    Есть список из 500 ключевых слов (тематика: морские суда). Надо разбить список на группы по смыслу (по типам судов, по юридической стороне вопроса, продажа запчастей на суда, продажа судов и т.д., полный список групп ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обзор роликов с самоделками

    Задание такое: - Вы находите ролик с самоделкой на сайте youtube.com - Просматриваете ролик - Описываете увиденное на 300-500 знаков - Делаете скриншот с видео - И ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать статью по готовому черновику

    Статья в формате Вопрос-Ответ для журнала. Она должна быть красиво и грамотно написана, что-бы человеку было ее не только приятно читать, но и полезно. Цель статьи - реклама, но ненавязчивая. Объем - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Апдейты Яндекса

    Здравствуйте! Требуется написание статьи размером 5000 с.б.п. на тему "Апдейты Яндекса" нужно подробно описать, где можно проверить когда был последний ап, то ли выдачи или тиц, за ключами ко мне в личку. Важно: Требуется ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать текст для разделов

    Работу уже делают Есть 10 разделов на сайте нужно краткое описание по 0.3к символов текст должен быть орентирован на пользователя. тема вузы. разделы под каждый город. список городов я ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать 4 статьи

    Требуется написать 4 статьи: как выбрать смартфон как выбрать навигатор как выбрать фотоаппарат как выбрать эл.книгу сроки написания и цена.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Срочный рерайт/копирайт

    $50

    очень часто появляется нужда в людях, которые всё могут сделать быстро и качественно. вот и сейчас такая ситуация, за скорость и качество хорошая оплата. есть 40 000 рерайта. разделю между людьми. кто поможет писать в ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтинг анкоров

    $100

    Необходимо написать анкоры в соответствие с приложенным ТЗ. По вопросам обращайтесь по тел. 8-925-506-26-09 или по e-mail: [email protected] Стоимость проекта 1000руб. С уважением, Андрей.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статей для сайта

    Здравствуйте! Для ежедневного написания качественного контента на долговременной основе, требуются рерайтеры/копирайтеры с опытом работы, по тематике: кабельно-проводниковая, электротехническая и светотехническая продукция. На первых порах необходимо качественное написание статей на каждую группу и ...

    Написание статей
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад