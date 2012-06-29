Копирайт новостей на сайт города Ахтубинска http://www.vahtubinske.ru Источник - Яндекс новости http://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&restrict=on&rpt=nnews2&grhow=clutop 2 новости (статьи) в день, оплата 1500 р. в месяц
Тексты для сайта про морские суда
Есть список из 500 ключевых слов (тематика: морские суда).
Надо разбить список на группы по смыслу (по типам судов, по юридической стороне вопроса, продажа запчастей на суда, продажа судов и т.д., полный список групп сами придумываете исходя из списка ключей).
Затем по каждой группе нужно написать один или более текстов, осмысленных, для людей. С включением ключевиков. Для каждого текста так же написать , meta-keywords, meta-description. Подобрать картинки. </p><p> </p><p>Разместить на сайте через нашу админку. </p><p> </p><p>Хорошему работнику гарантирую дальнейшее сотрудничество и постоянные заказы. </p><p> </p><p>p.s. если вы прочитали текст задачи до конца, напишите в своем сообщении стоимость работы с ключами (разбить 500 ключей на группы) и стоимость за 1000 знаков хорошего копирайта.</p>
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