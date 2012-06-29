Тексты для сайта про морские суда

Есть список из 500 ключевых слов (тематика: морские суда).

Надо разбить список на группы по смыслу (по типам судов, по юридической стороне вопроса, продажа запчастей на суда, продажа судов и т.д., полный список групп сами придумываете исходя из списка ключей).

Затем по каждой группе нужно написать один или более текстов, осмысленных, для людей. С включением ключевиков. Для каждого текста так же написать , meta-keywords, meta-description. Подобрать картинки. </p><p> </p><p>Разместить на сайте через нашу админку. </p><p> </p><p>Хорошему работнику гарантирую дальнейшее сотрудничество и постоянные заказы. </p><p> </p><p>p.s. если вы прочитали текст задачи до конца, напишите в своем сообщении стоимость работы с ключами (разбить 500 ключей на группы) и стоимость за 1000 знаков хорошего копирайта.</p>