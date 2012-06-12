Обзор роликов с самоделками

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок222 просмотра

Задание такое:

- Вы находите ролик с самоделкой на сайте youtube.com

- Просматриваете ролик

- Описываете увиденное на 300-500 знаков

- Делаете скриншот с видео

- И все это дело оформляете на сайт.

Пример и шаблон, где нужно заменить только переменные, есть. Консультирую по всем вопросам.

13 лет назад
nikolay28
Николай 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

Uill_Hanting
Елена 
52 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$2
1 день
Елена ответственный исполнитель, выполнила работу полностью и в установленные сроки. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Хороший заказчик. Все подробно объясняет, четко ставит ТЗ, оплату произвел своевременно. Рекомендую.
vital-cepen
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
13 лет назад
$100
1 день
Виталий отлично выполнил проект, все поправки вносил незамедлительно. Если у Вас срочный проект, то вы обратились по адресу! Советую - отличный копирайтер.
Отличный заказчик! Как человек - супер. Понимающий, грамотный. Работа с ним принесла лишь удовольствие! Огромное спасибо за работу! Буду рад встретиться с Вами еще раз!

Заявки фрилансеров

Uill_Hanting
Елена 
52 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
vital-cepen
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайт новостей на сайт

    $50

    Копирайт новостей на сайт города Ахтубинска http://www.vahtubinske.ru Источник - Яндекс новости http://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&amp;restrict=on&amp;rpt=nnews2&amp;grhow=clutop 2 новости (статьи) в день, оплата 1500 р. в месяц

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать статью по готовому черновику

    Статья в формате Вопрос-Ответ для журнала. Она должна быть красиво и грамотно написана, что-бы человеку было ее не только приятно читать, но и полезно. Цель статьи - реклама, но ненавязчивая. Объем - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Апдейты Яндекса

    Здравствуйте! Требуется написание статьи размером 5000 с.б.п. на тему "Апдейты Яндекса" нужно подробно описать, где можно проверить когда был последний ап, то ли выдачи или тиц, за ключами ко мне в личку. Важно: Требуется ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать текст для разделов

    Работу уже делают Есть 10 разделов на сайте нужно краткое описание по 0.3к символов текст должен быть орентирован на пользователя. тема вузы. разделы под каждый город. список городов я ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать 4 статьи

    Требуется написать 4 статьи: как выбрать смартфон как выбрать навигатор как выбрать фотоаппарат как выбрать эл.книгу сроки написания и цена.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Срочный рерайт/копирайт

    $50

    очень часто появляется нужда в людях, которые всё могут сделать быстро и качественно. вот и сейчас такая ситуация, за скорость и качество хорошая оплата. есть 40 000 рерайта. разделю между людьми. кто поможет писать в ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтинг анкоров

    $100

    Необходимо написать анкоры в соответствие с приложенным ТЗ. По вопросам обращайтесь по тел. 8-925-506-26-09 или по e-mail: [email protected] Стоимость проекта 1000руб. С уважением, Андрей.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статей для сайта

    Здравствуйте! Для ежедневного написания качественного контента на долговременной основе, требуются рерайтеры/копирайтеры с опытом работы, по тематике: кабельно-проводниковая, электротехническая и светотехническая продукция. На первых порах необходимо качественное написание статей на каждую группу и ...

    Написание статей
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать статью про оросители

    Необходимо написать статью про спринклерные, дренчерные, скрытые, оросители. Так же про их крепление, нормы, правила установки (оросители относятся к пожаротушению). Статья должна быть уникальной.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт статей

    здравствуйте. требуется рерайт 10 статей примерно по 1-1500 знаков. Тема эвакуация авто оплата 25 р за 1000 спасибо

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад