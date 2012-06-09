Апдейты Яндекса

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки137 просмотров

Здравствуйте! Требуется написание статьи размером 5000 с.б.п. на тему "Апдейты Яндекса" нужно подробно описать, где можно проверить когда был последний ап, то ли выдачи или тиц, за ключами ко мне в личку.

Важно: Требуется постоянный копирайтер для написание материалов seo тематике, если кто согласен пишите в личку договоримся.

Написание статей
13 лет назад
jokerpredator
Иван Билас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Копирайт новостей на сайт

    $50

    Копирайт новостей на сайт города Ахтубинска http://www.vahtubinske.ru Источник - Яндекс новости http://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&amp;restrict=on&amp;rpt=nnews2&amp;grhow=clutop 2 новости (статьи) в день, оплата 1500 р. в месяц

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать текст для разделов

    Работу уже делают Есть 10 разделов на сайте нужно краткое описание по 0.3к символов текст должен быть орентирован на пользователя. тема вузы. разделы под каждый город. список городов я ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать 4 статьи

    Требуется написать 4 статьи: как выбрать смартфон как выбрать навигатор как выбрать фотоаппарат как выбрать эл.книгу сроки написания и цена.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Срочный рерайт/копирайт

    $50

    очень часто появляется нужда в людях, которые всё могут сделать быстро и качественно. вот и сейчас такая ситуация, за скорость и качество хорошая оплата. есть 40 000 рерайта. разделю между людьми. кто поможет писать в ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтинг анкоров

    $100

    Необходимо написать анкоры в соответствие с приложенным ТЗ. По вопросам обращайтесь по тел. 8-925-506-26-09 или по e-mail: [email protected] Стоимость проекта 1000руб. С уважением, Андрей.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статей для сайта

    Здравствуйте! Для ежедневного написания качественного контента на долговременной основе, требуются рерайтеры/копирайтеры с опытом работы, по тематике: кабельно-проводниковая, электротехническая и светотехническая продукция. На первых порах необходимо качественное написание статей на каждую группу и ...

    Написание статей
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать статью про оросители

    Необходимо написать статью про спринклерные, дренчерные, скрытые, оросители. Так же про их крепление, нормы, правила установки (оросители относятся к пожаротушению). Статья должна быть уникальной.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт статей

    здравствуйте. требуется рерайт 10 статей примерно по 1-1500 знаков. Тема эвакуация авто оплата 25 р за 1000 спасибо

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта текстами

    $100

    В связи с редизайном сайта www.spb-zvezda.ru необходимо составить продающие и оптимизированные тексты. Черновик нового сайта можно посмотреть здесь - http://www.tourhit.info/pz/ Примерное тз во вложении. Обсуждение ТЗ по скайпу, мейлу, аське.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад