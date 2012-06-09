Копирайт новостей на сайт города Ахтубинска http://www.vahtubinske.ru Источник - Яндекс новости http://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&restrict=on&rpt=nnews2&grhow=clutop 2 новости (статьи) в день, оплата 1500 р. в месяц
Апдейты Яндекса
Здравствуйте! Требуется написание статьи размером 5000 с.б.п. на тему "Апдейты Яндекса" нужно подробно описать, где можно проверить когда был последний ап, то ли выдачи или тиц, за ключами ко мне в личку.
Важно: Требуется постоянный копирайтер для написание материалов seo тематике, если кто согласен пишите в личку договоримся.
Заявки фрилансеров
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