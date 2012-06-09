Здравствуйте! Требуется написание статьи размером 5000 с.б.п. на тему "Апдейты Яндекса" нужно подробно описать, где можно проверить когда был последний ап, то ли выдачи или тиц, за ключами ко мне в личку.

Важно: Требуется постоянный копирайтер для написание материалов seo тематике, если кто согласен пишите в личку договоримся.