Написать 4 статьи

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Завершен20 заявок190 просмотров

Требуется написать 4 статьи:

как выбрать смартфон

как выбрать навигатор

как выбрать фотоаппарат

как выбрать эл.книгу

сроки написания и цена.

13 лет назад
zhelit
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Единственное, что я могу сказать, так это просто СУПЕР. Все сделано более чем ОТЛИЧНО. Спасибо за такую оперативно-качественно выполненную работу. только ++++++
Я просто в восторге от работы с Евгением! Самый замечательный человек с кем я когда-либо сотрудничала! Всё чётко и оперативно! Мгновенная оплата. Очень довольна, спасибо вам большое!

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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