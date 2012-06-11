Копирайт новостей на сайт города Ахтубинска http://www.vahtubinske.ru Источник - Яндекс новости http://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&restrict=on&rpt=nnews2&grhow=clutop 2 новости (статьи) в день, оплата 1500 р. в месяц
Написать 4 статьи
Требуется написать 4 статьи:
как выбрать смартфон
как выбрать навигатор
как выбрать фотоаппарат
как выбрать эл.книгу
сроки написания и цена.
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Заявки фрилансеров
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