Написать статью по готовому черновику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок257 просмотров

Статья в формате Вопрос-Ответ для журнала.

Она должна быть красиво и грамотно написана, что-бы человеку было ее не только приятно читать, но и полезно.

Цель статьи - реклама, но ненавязчивая.

Объем - 3500-4000 знаков.

Пожалуйста, в предложениях укажите ссылки на свои работы подобного рода и цену .

Оплата на карту Привата или WM.

Черновик вышлю в личку.

13 лет назад
olchik
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

nataleta
Наташа 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$6
1 день
Наташа быстро поняла, что нужно сделать. Все выполнила в срок. Исправления вносила практически моментально и без проблем. Ответственный и старательный исполнитель. Реккомендую!
Ольга - хороший заказчик. Четко и конкретно дает задание, оперативно проверяет работу и моментально оплачивает. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

nataleta
Наташа 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайт новостей на сайт

    $50

    Копирайт новостей на сайт города Ахтубинска http://www.vahtubinske.ru Источник - Яндекс новости http://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&amp;restrict=on&amp;rpt=nnews2&amp;grhow=clutop 2 новости (статьи) в день, оплата 1500 р. в месяц

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Апдейты Яндекса

    Здравствуйте! Требуется написание статьи размером 5000 с.б.п. на тему "Апдейты Яндекса" нужно подробно описать, где можно проверить когда был последний ап, то ли выдачи или тиц, за ключами ко мне в личку. Важно: Требуется ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать текст для разделов

    Работу уже делают Есть 10 разделов на сайте нужно краткое описание по 0.3к символов текст должен быть орентирован на пользователя. тема вузы. разделы под каждый город. список городов я ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать 4 статьи

    Требуется написать 4 статьи: как выбрать смартфон как выбрать навигатор как выбрать фотоаппарат как выбрать эл.книгу сроки написания и цена.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Срочный рерайт/копирайт

    $50

    очень часто появляется нужда в людях, которые всё могут сделать быстро и качественно. вот и сейчас такая ситуация, за скорость и качество хорошая оплата. есть 40 000 рерайта. разделю между людьми. кто поможет писать в ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтинг анкоров

    $100

    Необходимо написать анкоры в соответствие с приложенным ТЗ. По вопросам обращайтесь по тел. 8-925-506-26-09 или по e-mail: [email protected] Стоимость проекта 1000руб. С уважением, Андрей.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статей для сайта

    Здравствуйте! Для ежедневного написания качественного контента на долговременной основе, требуются рерайтеры/копирайтеры с опытом работы, по тематике: кабельно-проводниковая, электротехническая и светотехническая продукция. На первых порах необходимо качественное написание статей на каждую группу и ...

    Написание статей
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать статью про оросители

    Необходимо написать статью про спринклерные, дренчерные, скрытые, оросители. Так же про их крепление, нормы, правила установки (оросители относятся к пожаротушению). Статья должна быть уникальной.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт статей

    здравствуйте. требуется рерайт 10 статей примерно по 1-1500 знаков. Тема эвакуация авто оплата 25 р за 1000 спасибо

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад