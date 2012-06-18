Пакет из 10 статей для Миралинкс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки187 просмотров

Добрый день!

Необходимо 2 пакета по 10 статей для Миралинкса.

Тематика: Авто и организация праздников.

В каждой статье будут 2 ссылки

Требования:

1) 100% принятия статей в Миралинкс;

2) Статьи должны быть в формате пакетной загрузки;

3) каждая статья отдельно, в файле txt, с тегами html, подзаголовки выделены h2 и т.д.;

4) прописаны все дополнительные поля: заголовок, описание, title, keywords, description, рекомендуемое для URL имя (транслит), текст анонса.

5) объем статьи 2100-2500 знаков без пробелов (без учета доп. полей);

Оплата за 1 пакет из 10 статей - 1000 рублей. Оплата ( WMR или ЯД).

HTML
13 лет назад
SL1986
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Kiso
48 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$40
7 дней
Заказывал пакет из 10 статей для Миралинкса. Все статьи были приняты системой с первого раза. Пожелания учтены. Работа сделана в срок. Спасибо.
Предоплата внесена. Своевременная оплата по факту принятой работы. Рекомендую как порядочного заказчика. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Kiso
48 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дипломная работа по стратегическому менеджменту

    Вид работы : Дипломная работа Дисциплина : Стратегический менеджмент Тема : Технико-экономическое обоснование создания малого предприятия по произвлдству труб и прутков на медной основе Срок cдачи : 13.06.12 Количество листов : ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Тексты для сайта про морские суда

    $250

    Есть список из 500 ключевых слов (тематика: морские суда). Надо разбить список на группы по смыслу (по типам судов, по юридической стороне вопроса, продажа запчастей на суда, продажа судов и т.д., полный список групп ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обзор роликов с самоделками

    Задание такое: - Вы находите ролик с самоделкой на сайте youtube.com - Просматриваете ролик - Описываете увиденное на 300-500 знаков - Делаете скриншот с видео - И ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать статью по готовому черновику

    Статья в формате Вопрос-Ответ для журнала. Она должна быть красиво и грамотно написана, что-бы человеку было ее не только приятно читать, но и полезно. Цель статьи - реклама, но ненавязчивая. Объем - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Апдейты Яндекса

    Здравствуйте! Требуется написание статьи размером 5000 с.б.п. на тему "Апдейты Яндекса" нужно подробно описать, где можно проверить когда был последний ап, то ли выдачи или тиц, за ключами ко мне в личку. Важно: Требуется ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать текст для разделов

    Работу уже делают Есть 10 разделов на сайте нужно краткое описание по 0.3к символов текст должен быть орентирован на пользователя. тема вузы. разделы под каждый город. список городов я ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать 4 статьи

    Требуется написать 4 статьи: как выбрать смартфон как выбрать навигатор как выбрать фотоаппарат как выбрать эл.книгу сроки написания и цена.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Срочный рерайт/копирайт

    $50

    очень часто появляется нужда в людях, которые всё могут сделать быстро и качественно. вот и сейчас такая ситуация, за скорость и качество хорошая оплата. есть 40 000 рерайта. разделю между людьми. кто поможет писать в ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтинг анкоров

    $100

    Необходимо написать анкоры в соответствие с приложенным ТЗ. По вопросам обращайтесь по тел. 8-925-506-26-09 или по e-mail: [email protected] Стоимость проекта 1000руб. С уважением, Андрей.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статей для сайта

    Здравствуйте! Для ежедневного написания качественного контента на долговременной основе, требуются рерайтеры/копирайтеры с опытом работы, по тематике: кабельно-проводниковая, электротехническая и светотехническая продукция. На первых порах необходимо качественное написание статей на каждую группу и ...

    Написание статей
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад