Вид работы : Дипломная работа Дисциплина : Стратегический менеджмент Тема : Технико-экономическое обоснование создания малого предприятия по произвлдству труб и прутков на медной основе Срок cдачи : 13.06.12 Количество листов : ...
Пакет из 10 статей для Миралинкс
Добрый день!
Необходимо 2 пакета по 10 статей для Миралинкса.
Тематика: Авто и организация праздников.
В каждой статье будут 2 ссылки
Требования:
1) 100% принятия статей в Миралинкс;
2) Статьи должны быть в формате пакетной загрузки;
3) каждая статья отдельно, в файле txt, с тегами html, подзаголовки выделены h2 и т.д.;
4) прописаны все дополнительные поля: заголовок, описание, title, keywords, description, рекомендуемое для URL имя (транслит), текст анонса.
5) объем статьи 2100-2500 знаков без пробелов (без учета доп. полей);
Оплата за 1 пакет из 10 статей - 1000 рублей. Оплата ( WMR или ЯД).
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