Составить для прогона по каталогам через Allsubmitter. Если с оптытом подобной работы -будет вообще прекрасно.
Нужно написать 3 статьи на полиграфическую тематик
Задача: для сайта написать 3 продающие статьи. Тематика полиграфическая (флаеры, листовки и буклеты). Оплата при встрече или на карту банка.
Оставляйте заявки :)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $200
Требуется заполнить раздел помощь на портале по ремонту. Вставить картинки.Завершен13 лет назад
Создается путеводитель по Санкт-Петербург. Нужно написание целого ряда статей, с поиском информации.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Статьи для сайта и для Миралинкс. Подробности в личкеЗакрыт13 лет назад
Он выложен на treedemo.ru Строительство. Нужны четкие ответы. Когда можете приступить? Стоимость наполнение Стоимость текстов? Нужно срочно! Тем около 30!!!Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, есть постоянные объемы по рерайту статей (тематика - натяжные потолки). Сейчас есть объем около 100 статей и это не разовая акция, по выполнении этого объема сотрудничество продолжится. Интересуют ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый день! Необходимо 2 пакета по 10 статей для Миралинкса. Тематика: Авто и организация праздников. В каждой статье будут 2 ссылки Требования: 1) 100% принятия ...Завершен13 лет назад
Вид работы : Дипломная работа Дисциплина : Стратегический менеджмент Тема : Технико-экономическое обоснование создания малого предприятия по произвлдству труб и прутков на медной основе Срок cдачи : 13.06.12 Количество листов : ...Завершен9 лет назад
- $250
Есть список из 500 ключевых слов (тематика: морские суда). Надо разбить список на группы по смыслу (по типам судов, по юридической стороне вопроса, продажа запчастей на суда, продажа судов и т.д., полный список групп ...Завершен13 лет назад
Задание такое: - Вы находите ролик с самоделкой на сайте youtube.com - Просматриваете ролик - Описываете увиденное на 300-500 знаков - Делаете скриншот с видео - И ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад