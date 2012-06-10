Нужно написать 3 статьи на полиграфическую тематик

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок249 просмотров

Задача: для сайта написать 3 продающие статьи. Тематика полиграфическая (флаеры, листовки и буклеты). Оплата при встрече или на карту банка.

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13 лет назад
resnansky
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров