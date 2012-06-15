Приватный проект для Тихоновой Елены (himmerra)

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Завершен1 заявка149 просмотров

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с ув. Сергей.

13 лет назад
-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$50
6 дней
Работаем не в первый раз, проект выполнен качественно и в срок. Сотрудничеством очень доволен, Всем рекомендую! с уважением, Сергей.
Удивительное сочетание такта, ответственности и точного подхода к делу. Как всегда: толковое ТЗ и моментальная оплата. Рекомендую Сергея к сотрудничеству. Спасибо и успехов!

Заявки фрилансеров

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад