Требуется сделать рерайт и написание текста для сайта строительной тематики. Требования: Нужен человек, хорошо разбирающийся в строительном оборудовании Общение или переписка по скайпу
Копирайт 2000 зн., тематика одежда и обувь
2 seo сдл статьи, 100% уникальность + ключ слова по 1000знаков каждая
Тематика: одежда,обувь
Ключ слова и подробности для исполнителю
Заявки фрилансеров
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