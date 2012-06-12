Составить текст соглашения.

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Закрыт8 заявок227 просмотров

Здравствуйте.

Нужно составить тескт соглашения о предоставлении услуг.

Подробности при личной переписке.

Любого вида опыт в юриспруденции приветсвуется.

Будте готовы что возможно придётся общатся голосом по телефну.

13 лет назад
ckopnio
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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