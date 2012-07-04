Серия статей о дипломах об образовании

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Завершен6 заявок249 просмотров

Требуется копирайтер, готовый написать серию статей о дипломе о полученном образовании (объемом в 3000–3500 збп). Цена $1,5 за 1000 збп. Более подробное ТЗ в личной переписке.

13 лет назад
bergun
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

paprika777
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$50
10 дней
Приятный, компетентный и пунктуальный исполнитель. обязательно обращусь еще
Толковый заказчик, по заданию все четко и понятно, по оплате - без задержек, постоянно на связи, что очень радует. продолжаем сотрудничать.

Заявки фрилансеров

paprika777
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад