Написать контент на платник

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Закрыт8 заявок229 просмотров

Здравствуйте.

Есть платник по диетам: http://testrussian.ru/

Нужно изменить контент, вопросы и ответы.

Жду предложений по срокам и стоимости.

13 лет назад
vetalsbs
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

BoodMan
Богдан 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

BoodMan
Богдан 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад