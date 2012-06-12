Нужен копирайтер, готовый написать серию статей о различных медицинских справках (объемом в 3000–3500 збп). Цена $1,5 за 1000 збп. Более подробное ТЗ в личной переписке.
Приватный проект для Богучарской Светланы
Рерайт статьи с исходником.
Выбранный исполнитель
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