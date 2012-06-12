Приватный проект для Богучарской Светланы

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Завершен1 заявка122 просмотра

Рерайт статьи с исходником.

13 лет назад
Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

gasminsamler
Светлана 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$1
1 день
Светлана работает оперативно и качественно. С полуслова вникает в задание, пишет яркие тексты. Хорошо, что исполнителей можно найти по материалам в портфолио.
Не смогла не написать. Товарищи заказчики и исполнители! Ткань заказа на рерайт и копирайт ложится тем мягче и ровнее, чем лучше "заряжен" заказ работодателя. Инна эту энергетику передает великолепно. Приятный и понятный заказчик. Не сомневаюсь, что такой же и исполнитель. Хотя мы априори конкуренты во фрилансерских скачках, отчаянно рекомендую автора к сотрудничеству. Не забывайте, что персональная энергетика все-таки передается на работающие тексты, выбирайте стоящее. А Инне 10 баллов.

Заявки фрилансеров

gasminsamler
Светлана 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад