Приватный проект для Богучарской Светланы

Не смогла не написать. Товарищи заказчики и исполнители! Ткань заказа на рерайт и копирайт ложится тем мягче и ровнее, чем лучше "заряжен" заказ работодателя. Инна эту энергетику передает великолепно. Приятный и понятный заказчик. Не сомневаюсь, что такой же и исполнитель. Хотя мы априори конкуренты во фрилансерских скачках, отчаянно рекомендую автора к сотрудничеству. Не забывайте, что персональная энергетика все-таки передается на работающие тексты, выбирайте стоящее. А Инне 10 баллов.