Нужно сделать рерайт статей ( французский язык)

$100
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Закрыт1 заявка136 просмотров

Есть 10 статей на англ.языке. Нужно сделать перевод-рерайт на французский язык. Цена договорная.

13 лет назад
SamayaI
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров