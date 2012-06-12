Постоянный рерайт текстов

$100
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Закрыт40 заявок754 просмотра

Доброго.

Постоянно требуется глубокий рерайт с вашим поиском материала.

Тематики различные, как правило объем статьи 1500–2000 знаков.

Я даю Вам тему + 2 ключевых слова или 1, вы должны найти и выполнить рерайт статьи вставив ключи по 3 раза в текст + в заголовок.

Объемы средние/большие и постоянно, очень важно грамотно излагать мысли и тексты не вода, а посвящены данному ключу, не новости.

Оплата фиксированная 1 у.е. за 1000 знаков без пробелов.

Не знаете русского языка - проходите лучше мимо.

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Набор буков и полный бред - идем мимо!

13 лет назад
234sha
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18 лет в сервисе
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день назад

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Zimochka
Ольга 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
tais13
Лариса 
59 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад