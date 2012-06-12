Нужен копирайтер, готовый написать серию статей о различных медицинских справках (объемом в 3000–3500 збп). Цена $1,5 за 1000 збп. Более подробное ТЗ в личной переписке.
Постоянный рерайт текстов
Доброго.
Постоянно требуется глубокий рерайт с вашим поиском материала.
Тематики различные, как правило объем статьи 1500–2000 знаков.
Я даю Вам тему + 2 ключевых слова или 1, вы должны найти и выполнить рерайт статьи вставив ключи по 3 раза в текст + в заголовок.
Объемы средние/большие и постоянно, очень важно грамотно излагать мысли и тексты не вода, а посвящены данному ключу, не новости.
Оплата фиксированная 1 у.е. за 1000 знаков без пробелов.
Не знаете русского языка - проходите лучше мимо.
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Набор буков и полный бред - идем мимо!
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