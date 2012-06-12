Обзор приложения

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки156 просмотров

Необходимо написать обзор мобильного приложения для евро 2012 под названием "Ukranian guide" (iPhone, Android). Примерный объем - 4000 знаков. Срок выполнения - 24 часа. Приложение опубликовано в app store и google playи доступно для бесплатного скачивания.

Android
13 лет назад
dev-iq
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров