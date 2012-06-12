Регулярно надо статьи на сайт, новости в FB, VK

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок261 просмотр

Ресторанная тематика.

Надо писать о партнерских заведениях, их мероприятиях, проводимых акциях. Для сайта и для FB,VK.

Грамотно, интересно, и с любовью к читателям.

Пишите и в ЛС, отвечу на вопросы.

13 лет назад
Shumar_Oleg
Олег Шумар 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

Leonine
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Griboyedov
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Корректная постановка задачи, предоставление необходимых материалов. Быстрое принятие работы. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

Leonine
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
Griboyedov
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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