Описание бижутерии

Доброго времени суток.

Нужно поработать с интернет магазином ювелирных украшений Тиффани. Нужно интересно и со вкусом описать товар. Писать 3–4 предложения.

Не надо делать акцент только на детальном описании самого изделия, можно общими словами оговорить его дизайн, или же вообще взять что-то из истории дома Tiffany и его коллекциях, дизайнерах, истории создания украшений, знаковости и символизме, использованных при разработке дизайна. Да просто описать те обстоятельства, при которых можно надеть эти украшения, на вечеринку, в клуб, на отдыхе, подарок на день рождение, подарок на свадьбу, помолвку, самые важные события в вашей жизни. Побольше побуждения в описаниях, типа – подарите, купите ей и вы лучший, наденьте ей на руку, сделайте подарок и т. д.

В двух словах, описание должно выглядеть таким образом:

- описание дизайна, элементов именно этого украшения;

- упоминание из какой коллекции Тиффани украшение или кто дизайнер;

-общее предложение, обыгрывающее название;

- предложение, продающее товар.

От перестановки слагаемых сумма не меняется))

Заходите на страничку http://kolechko.com.ua/category/sergi/

Выбираете три понравившихся украшения, придумываете название и описываете их. Думаю, для вас это немного, а для меня достаточно, чтобы выбрать нужного исполнителя. Далее в описаниях нужно будет использовать ключевые слова, список дам выбранному исполнителю. В тестовых описаниях вписать нужно такие ключевые слова: купить серьги недорого, бижутерия серьги купить, купить длинные серьги.

Информации о коллекциях Тиффани в инете полно. Думаю, ничего сверхъестественного нет в том, чтобы ознакомится с темой перед выполнением задания.Изучите приведенную ссылку, здесь изделия неплохо представлены по коллекциям: http://tiffanysilvershop.com.ua/collection.php?collection_id=1

Описания, пожалуйста, оставляйте в заявке.

Ориентируюсь на 50 центов за описание, готова выслушать ваши предложения, как опытных фрилансеров, так и новичков.

***пишите примеры в заявке, не нужно мне их в ЛС отправлять