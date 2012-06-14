Доброго времени суток! Требуется написание статей, в данный момент около 3 штук. Размер статей: 1000-2000 символов. Тема на которую нужны статьи: женские сумки Не прошу 100% уникальности (хотя очень желательно), можно ...
Описание бижутерии
Доброго времени суток.
Нужно поработать с интернет магазином ювелирных украшений Тиффани. Нужно интересно и со вкусом описать товар. Писать 3–4 предложения.
Не надо делать акцент только на детальном описании самого изделия, можно общими словами оговорить его дизайн, или же вообще взять что-то из истории дома Tiffany и его коллекциях, дизайнерах, истории создания украшений, знаковости и символизме, использованных при разработке дизайна. Да просто описать те обстоятельства, при которых можно надеть эти украшения, на вечеринку, в клуб, на отдыхе, подарок на день рождение, подарок на свадьбу, помолвку, самые важные события в вашей жизни. Побольше побуждения в описаниях, типа – подарите, купите ей и вы лучший, наденьте ей на руку, сделайте подарок и т. д.
В двух словах, описание должно выглядеть таким образом:
- описание дизайна, элементов именно этого украшения;
- упоминание из какой коллекции Тиффани украшение или кто дизайнер;
-общее предложение, обыгрывающее название;
- предложение, продающее товар.
От перестановки слагаемых сумма не меняется))
Заходите на страничку http://kolechko.com.ua/category/sergi/
Выбираете три понравившихся украшения, придумываете название и описываете их. Думаю, для вас это немного, а для меня достаточно, чтобы выбрать нужного исполнителя. Далее в описаниях нужно будет использовать ключевые слова, список дам выбранному исполнителю. В тестовых описаниях вписать нужно такие ключевые слова: купить серьги недорого, бижутерия серьги купить, купить длинные серьги.
Информации о коллекциях Тиффани в инете полно. Думаю, ничего сверхъестественного нет в том, чтобы ознакомится с темой перед выполнением задания.Изучите приведенную ссылку, здесь изделия неплохо представлены по коллекциям: http://tiffanysilvershop.com.ua/collection.php?collection_id=1
Описания, пожалуйста, оставляйте в заявке.
Ориентируюсь на 50 центов за описание, готова выслушать ваши предложения, как опытных фрилансеров, так и новичков.
***пишите примеры в заявке, не нужно мне их в ЛС отправлять
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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