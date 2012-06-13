Необходим большой объем копирайтинга. Дешево.

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Тестовое задание - написать небольшую статью на тему "Особенности продажи товаров и услуг с помощью SMM". Объем тестовой статьи может быть любой.