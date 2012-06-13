Необходим перевод на киргизский язык.

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Закрыт1 заявка96 просмотров

Необходим перевод 1 страницы текста на киргизский язык. Интересует стоимость и срок выполнения перевода.

13 лет назад
enzilya
Энзиля 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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