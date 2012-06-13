Доброго времени суток. Нужно поработать с интернет магазином ювелирных украшений Тиффани. Нужно интересно и со вкусом описать товар. Писать 3–4 предложения. Не надо делать акцент только на ...
Рерайтинг контента
Надо отредактировать, (ПРОИЗВЕСТИ РЕРАЙТИНГ) текста первой страницы сайта. Моторяд.
Он должен быть:
1) продающий 2000 знаков + 2-3 раздела(абзаца с заголовками) по 500 знаков ( Должен быть написан для человека)
2) оптимизирован, ключевые слова будут (порядка 12 - 15 слов), Проверить на плагиат.
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