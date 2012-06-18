Написание уник. текстов на разные тематики

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Завершен41 заявка533 просмотра

Нужны 3 человека для написания уник текстов на такие темы:

- тюнинг ваз 2109(набор тем)

- строительство котеджей(набор тематик)

- садовая мебель (набор тематик)

- Рольставни и жалюзи(набор тематик)

- мобильные телефоны(набор тематик)

- рыбалка и снасти(набор тематик)

- бинокли и прицелы (набор тематик)

- запчасти для советских авто(набор тем)

- мет. двери (набор тематик)

Нужны по этим темам небольшие тексты порядка 1-1.5к знаков. Готов платить по 1.5-2 бакса за 1000 знаков.

13 лет назад
antonio_86
Антон 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранные исполнители

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$60
3 дня
Со своей задачей справилась на отлично! Всё вовремя с высоким качеством написания! Рекомендую!
Приятный в общении заказчик дает четкие задания, хорошо оплачивает работу. Проверка мгновенная, темы интересные! С удовольствием поработала с хорошим человеком!
rasskazov
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-1)
13 лет назад
$200
15 дней
Выполнил работу на все 10 баллов! Хорошо написано, грамотно и быстро...
stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$24
2 дня
Остался довольным! Елена выполнила свою работы на 10 балов! Быстро, чётко и грамотно! Советую...
Антон - замечательный заказчик. Всегда на связи, даёт чёткие ответы на все вопросы по ТЗ.Такт, вежливость,моментальная оплата. С Антоном приятно сотрудничать. Рекомендую!
vital-cepen
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
13 лет назад
$200
7 дней
Заказывал текст работа выполнена, вопросы решены.
Отличный работодатель! Был очень рад работать с Антоном. Очень грамотный и приятный по общению человек. Чувствуется, что относится к исполнителю на все 100% трепетно и аккуратно. Спасибо за приятный проект! С ув. Виталий Цепенюк.

Заявки фрилансеров

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
rasskazov
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-1)
13 лет назад
stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
vital-cepen
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
13 лет назад

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