Надо отредактировать, (ПРОИЗВЕСТИ РЕРАЙТИНГ) текста первой страницы сайта. Моторяд. Он должен быть: 1) продающий 2000 знаков + 2-3 раздела(абзаца с заголовками) по 500 знаков ( Должен быть написан для человека) ...
Написание уник. текстов на разные тематики
Нужны 3 человека для написания уник текстов на такие темы:
- тюнинг ваз 2109(набор тем)
- строительство котеджей(набор тематик)
- садовая мебель (набор тематик)
- Рольставни и жалюзи(набор тематик)
- мобильные телефоны(набор тематик)
- рыбалка и снасти(набор тематик)
- бинокли и прицелы (набор тематик)
- запчасти для советских авто(набор тем)
- мет. двери (набор тематик)
Нужны по этим темам небольшие тексты порядка 1-1.5к знаков. Готов платить по 1.5-2 бакса за 1000 знаков.
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