Нужны 2-3 серьезные статьи по бизнесу

Необходимо наполнить интернет-магазин по продаже посуды/барного инвентаря статьями. Объем - большой. Есть краткое ТЗ на проект, вышлю его исполнителю. Важно: если вы пишите только seo-тексты - то это не подходит, необходимо уметь совмещать seo-написание и ...