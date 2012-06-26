Нужны 2-3 серьезные статьи по бизнесу

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Завершен15 заявок224 просмотра

Здравствуйте! Нуэно 2-3 серьезные статьи, тематика: бизнес-тренерство, лидерство, личностный рост. Нужно квалифицированно подойти к теме, желательно, чтобы писал человек с образованием психологическим или экономическим.

13 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранные исполнители

Nell_Sh
Нелли 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$30
5 дней
Исполнитель со всей ответственностью подходит к работе. На выходе - грамотный слог, выполнение всех пожеланий по ТЗ, ровный выдержанный единый стиль, после сдачи работы - редактировать текст не нужно, что радует. Спасибо за работу.
nataleta
Наташа 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$6
2 дня
Получаю хорошие профессиональные работы - оперативно и квалифицированно, все пожелания учитываются, ничего не требуется в текстах "зачищать" после Наташи.спасибо за сотрудничество, буду работать и впредь.
Маша - отличный заказчик! Четкое ТЗ, конкретное требования и быстрая оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Nell_Sh
Нелли 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
nataleta
Наташа 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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