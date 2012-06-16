Тексты по стоматологии. Приватно для karver

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Завершен5 заявок175 просмотров

Требуется написать тексты по стоматологии: о клинике и услугах. Полный список текстов и необходимые объемы представлены ниже.

1. Главная - 2000 знаков

2. О Компании - 2000 знаков

3. Консультации - 1000 знаков

4. Компьютерная диагностика - 2000 знаков

5. Анестезия - 3000 знаков

6. Терапевтическая стоматология - 2000 знаков

6.1. Пломбирование - 2000 знаков

6.2. Обработка полости рта - 2000 знаков

6.3. Реставрация и восстановление - 2000 знаков

7. Формирование поверхностей - 3000 знаков

8. Эндодонтия - 2000 знаков

9. Пародонтология - 2000 знаков

9.1. Удаление камня - 1000 знаков

9.2. Отбеливание - 1500 знаков

10. Ортопедия - 2000 знаков

10.1. Протезирование зубов - 2000 знаков

10.2. Металлокерамическая коронка - 2000 знаков

10.3. Безметалловая коронка - 2000 знаков

10.4. Съемный протез - 2000 знаков

10.5. Бюгельный протез – 2000 знаков

11. Фиксация – 1000 знаков

12. Снятие коронок – 1000 знаков

13. Слепки – 1000 знаков

14. Ортодонтия – 2000 знаков

13 лет назад
Vadim_CES
Вадим 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
$250
2 дня
Все отлично и в срок, будем продолжать работать! Спасибо!
Задача была поставлена четко, что позволило реализовать проект с учетом всех желаний заказчика. По оплате, скорости проверки никаких нареканий. Вадим всегда на связи, что позволяет решать возникающие вопросы.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
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