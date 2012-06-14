Задача следующая: написать тексты в разделы на игровом сайте: Текст от 500 до 1000 символов. В разделах, где много ключевых запросов можно увеличивать до 2-3 тыс. Ключевые слова нужно подсветить тегом ...
Две статьи по газовым котлам
Нужны 2 SEO-статьи по котлам Kiturami. Хотелось бы найти копирайтера с желанием дальнейшей работы по данной тематике (отопление, водоснабжение, кондиционирование)
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