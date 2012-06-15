Написание/рерайт статей и размещение на сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок250 просмотров

Требуется рерайтер на создание и постинг постов на сайт.

Специализация: Ошибки Windows

Объем поста (в среднем): 1000–1500 зн.

Предоставляется тема поста к примеру "ошибка 769" находите в гугле описание ошибки и способы её решения рерайтите и постите на сайт.

Стоимость: хочу от Вас знать стоимость за 1 один готовый пост

Объем работы: 60–120 повстов/месяц.

Что требуется от вас:

1. Умение грамотно и интересно переписать материал.

2. Грамотно его оформить (элементарно – прогнать через типограф).

3. Перепроверить (уникальность, читабельность и.т.д.).

Написание статей
13 лет назад
winnert
Антон 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Выбранные исполнители

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
13 лет назад
$120
10 дней
#1
Копирайтинг
kefer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$100
30 дней

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
13 лет назад
#1
Копирайтинг
kefer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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