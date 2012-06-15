Написание/рерайт статей и размещение на сайт

Требуется рерайтер на создание и постинг постов на сайт.

Специализация: Ошибки Windows

Объем поста (в среднем): 1000–1500 зн.

Предоставляется тема поста к примеру "ошибка 769" находите в гугле описание ошибки и способы её решения рерайтите и постите на сайт.

Стоимость: хочу от Вас знать стоимость за 1 один готовый пост

Объем работы: 60–120 повстов/месяц.

Что требуется от вас:

1. Умение грамотно и интересно переписать материал.

2. Грамотно его оформить (элементарно – прогнать через типограф).

3. Перепроверить (уникальность, читабельность и.т.д.).