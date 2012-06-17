Приватно для Светланы Сергеевны (Mili09)

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Завершен3 заявки142 просмотра

Ряд статей (рерайт с материалом исполнителя) по тематике обзора законодательства разных стран (вводный обзор для туристов).

Приблизительный объем - 3000 символов на каждую статью.

13 лет назад
ashn
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
На данный момент — один из лучших копирайтеров/рерайтеров с которым я работал. Тексты без воды, 100% попадание в тему, насыщенные, интересные. Отлично читающиеся, на одном дыхании. В соотношении цена/качество однозначно преобладает качество. Рекомендую доверить написание нужных вам текстов именно Светлане. Однозначно 10/10.
Андрей - замечательный заказчик.Работать с ним - одно удовольствие. По срокам не гонит, приятный в общении человек. Чёткая постановка ТЗ, моментальная оплата. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

Mili09
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15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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