Написание ТЗ

Нужен грамотный человек способный писать подробные ТЗ.

Технические задание нужны будут для магазинов и порталов.

Приложил примеры ТЗ, вы должны уметь не хуже писать а даже лучше!

Обязательно с примерами вашим работ, указывайте так же сроки на примеры и цену!