Надо написать статьи для интернет- магазина кофе, для раскрутки сайта,это должын быть копирайт. Укажите: цену, время работы, вариант оплаты.
Рерайт пяти статей
Нужно сделать рерайт пяти статей общим объемом 16,5К
Тема — теплые полы.
Стоимость 1К — 60 руб.
Важно, чтобы вы были знакомы с темой (нужен не водянистый рерайт, а четкий, по стилю приближенный к оригиналу).
Уникальность по etxt antiplagiat — минимум 97%.
Подробности по статьям скину в личку.
Срок - максимум до вторника 19-го.
Заявки фрилансеров
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