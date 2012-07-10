Быстрый рерайт коротких текстов

Здравствуйте.

Нужен человек (девушка!), у которого много свободного времени для рерайта коротких текстов.

Тексты интересные, разные факты, истории, случаи из жизни. В день нужно 2-3 таких новости — надо посмотреть на ваши возможности и качество работы.