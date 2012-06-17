Написание ТЗ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки214 просмотров

Нужно написать и постоянно дополнять ТЗ с идей, слов. Правильно, что бы было доступное понимание.

Проект – CRM для Web среды

13 лет назад
adbx21
Алекс 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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