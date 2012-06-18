Текст на главную страницу

Здравствуйте, у меня к Вам творческое задание - делать обзоры самоделок(поделок). Краткое ТЗ: - Находите 4-5 самоделок(поделок) одной тематики(направления), например: поделки из покрышек, поделки на тему лето, самодельные ...
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