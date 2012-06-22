Здравствуйте. Нужен человек (девушка!), у которого много свободного времени для рерайта коротких текстов. Тексты интересные, разные факты, истории, случаи из жизни. В день нужно 2-3 таких новости — надо посмотреть на ваши ...
7 статей о курортах
Нужны интересные обзорные статьи о курортах Анапа, Новороссийск, Джубга, Туапсе, Лазаревское, Сочи, Адлер. Каждая статья 2000 символов.
За 7 статей - 500р., Цена без не обсуждается.
Пример статей покажу. Ключевые слова дам исполнителю.
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Заявки фрилансеров
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