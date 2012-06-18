Рерайт

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Закрыт21 заявка326 просмотров

Привет! нужен рерайт статей.

Статьи небольшие, их будет много и проект долгий, поэтому много за каждую статью на заплачу.

Ищу сотрудника на постоянную ежедневную работу. В день на начальном этапе нужно несколько статей по 300 знаков примерно.

Так что пишите и предлагайте свою цену.

И еще можно выполнить тестовое задание. Рерайт этой статьи (все статьи проекта будут по схожей тематике):

Недавно мы ознакомились со смартфоном . Теперь, в Китае, компанией Motoroala был анонсирован новый смартфон Motorola RAZR V XT889. Отличительной особенностью данной модели от стандартных Motoroala RAZR является полное отсутствие кнопок. Смартфон-новинка имеет сенсорный дисплей размером в 4,3 дюйма. Оснащен тыльной 8 Мп. камерой с автофокусом и фронтальной для осуществления видео звонков. Эта модель является интересной, с точки зрения полного отсутствия физических кнопок. На Китайском рынке смартфон RAZR V XT889 появится с текущего года. Цена пока не известна. Также рекомендую просмотреть новость о смартфоне.

13 лет назад
elseoff222
Иван 
75 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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