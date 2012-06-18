Здравствуйте, нужен копирайт на тему: Отчет по практике 2000-3000 символов... Тематика: IT(тех поддержка) (подробности в ЛС) Сроки: в течении 5-6 часов... ...
Рерайт
Привет! нужен рерайт статей.
Статьи небольшие, их будет много и проект долгий, поэтому много за каждую статью на заплачу.
Ищу сотрудника на постоянную ежедневную работу. В день на начальном этапе нужно несколько статей по 300 знаков примерно.
Так что пишите и предлагайте свою цену.
И еще можно выполнить тестовое задание. Рерайт этой статьи (все статьи проекта будут по схожей тематике):
Недавно мы ознакомились со смартфоном . Теперь, в Китае, компанией Motoroala был анонсирован новый смартфон Motorola RAZR V XT889. Отличительной особенностью данной модели от стандартных Motoroala RAZR является полное отсутствие кнопок. Смартфон-новинка имеет сенсорный дисплей размером в 4,3 дюйма. Оснащен тыльной 8 Мп. камерой с автофокусом и фронтальной для осуществления видео звонков. Эта модель является интересной, с точки зрения полного отсутствия физических кнопок. На Китайском рынке смартфон RAZR V XT889 появится с текущего года. Цена пока не известна. Также рекомендую просмотреть новость о смартфоне.
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