Тексты (женская одежда, ювелирные украшения)

Здравствуйте! Задание такое: нужно уменьшить статью, скан во вложении. Нужно сделать два варианта, первый уменьшить на 1/3, второй на 1/2. Ищу фрилансера хорошо ориентирующегося в нашей тематике медицина/косметика. Статьи должны быть соответственно уникальными. ...