Несложный рерайтинг с ключами. Цена - 30 руб./1000.
Тексты (женская одежда, ювелирные украшения)
Здравствуйте.
Нужны качественные осмысленные тексты.
Объем - 30 тысяч, могу разделить между несколькими исполнителями.
Срок - 2 дня.
Платить много не могу, к сожалению, поэтому предложение для тех, кто свободен и готов поработать.
35 р./1000. Предпочтение жителям Украины.
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