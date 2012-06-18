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Раздел диплома по метрологии
Здравствуйте!
Нужна помощь в написании раздела диплома.
Конкретно - оценка неопределенности градуировочной характеристики прибора.
Градуировочная характеристика вида:
Y=a0+a1*x1+a2*x2+a3*x1^2+a4*x2^2+a5*x1*x2
x1,x2 - вх. величины.. 100 точек Y, x1 и x2 измерены по 3 раза для каждой т. Y
а0-а5 - коэффициенты град. функии
материалы по теме:
http://temperatures.ru/pages/poverka_ts_v_repernoi_tochke
http://temperatures.ru/pages/rasprostranenie_neopredelennostei_v_diapazone_0_962
Заявки фрилансеров
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