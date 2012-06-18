Раздел диплома по метрологии

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Закрытнет заявок97 просмотров

Здравствуйте!

Нужна помощь в написании раздела диплома.

Конкретно - оценка неопределенности градуировочной характеристики прибора.

Градуировочная характеристика вида:

Y=a0+a1*x1+a2*x2+a3*x1^2+a4*x2^2+a5*x1*x2

x1,x2 - вх. величины.. 100 точек Y, x1 и x2 измерены по 3 раза для каждой т. Y

а0-а5 - коэффициенты град. функии

материалы по теме:

http://temperatures.ru/pages/poverka_ts_v_repernoi_tochke

http://temperatures.ru/pages/rasprostranenie_neopredelennostei_v_diapazone_0_962

13 лет назад
twistfire
Алекс 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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