Нужно версию DLE обновить до посл. для сущ. сайта на DLE с учетом сохраения структуры данных и полного переноса новостей и модулей (как есть). В общем - обновление версии движка и исправление косяков возникших при этом.
- Веб-программирование1 исполнительЗакрытгод назад
Приветствую. Есть старый заброшенный с т. зрения разработки сайт на DLE. Версия движка - 8.5 Замучали боты - регистрируются и в автомате комментируют расставляя спам-ссылки. в последнюю неделю сайт явно попал в какую-то спам базу.. и кол-во спам-регистраций ...Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Приветствую! Есть сайт: bestrecipesofthe.net Плывет его верстка - блоки... - см. приложение Нужно сделать так - чтобы он корректно отображался на всех ведущих браузерах при любых разрешениях: хром, мозилла, ие... + нужно сделать корректный виджет поделиться для соц сетей: ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Интересует скрипт, который позволить для каждой записи (блока) размещаемого на странице контента выдавать набор кнопок для распространения информации в соц. сетях - интересует вконтакте, фейсбук, одноклассники, твиттер и гугл+ На странице выводится примерно 10-50 записей в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Добрый день! Нужен парсер данных о книгах.. Формат входных данных - URL на озоне (например http://www.ozon.ru/context/detail/id/24614195/) Формат выдачи - табл., по колонкам: 1) Полная инфа о книге: Автор Название / Автор; Пер. (если есть). - Издательство, год издания, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день! нужен проект НГ открытки, который можно будет самостоятельно распечатать. Видим его так: половинка А4 (альбомная), сложенная пополам. Внутри пожелания.. Снаружи - новогодняя картинка, например лошадка голубая или красиво оформленная подкова, елочка и логотип компании (его можно ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужно приложение на Android устройство - аналог заставки google nexus 4 Точка.. Только вместо точек, которые то появляются то исчезают, - посередине экрана из этих точек должен быть логотип компании.. Приложение должно работать в ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Есть DLE-сайт с множеством добавленных новостей. Новости в разных категориях + с разными тегами. Так вот хотелось бы кое-что изменить на странице с отображением списка новостей, соответствующих тэгу. При нажатии на тег и переходе на страницу ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужен скрипт, который позволяет генерировать qr код по входной строке (до 300 символов) в виде изображения. Изображение будет размещено на веб-странице. Т.е. вставляется примерно след. образом: Размер должен быть настраиваем.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт с "библиотекой" - куда добавлено достаточно много файлов в формате pdf. (php+mysql, работает на хостинге MiroHost) Когда люди приходят из поиска - часто сразу скачивают эти файлы, а хочется немного задержать их на сайте компании. Поэтому ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужна иллюстрация нарисованная для пояснения принципа работы системы. Пример того что хочется - в приложении. Отличия от приложения - у нас остается следующее на иллюстрации: показана 1 большая емкость в разрезе (как в примере слева), емкость ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно создать новогоднюю открытку - статическую картинку или flash анимацию, которую можно разместить на сайте. Идея следующая - елочка в снегу с игрушками.. вместо звезды - логотип компании, елочка обмотана гирляндой, игрушки мигают. Можно использовать змею вместо гирлянды. снизу ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте уважаемые разработчики! Нужно приложение, достаточно простое по логике.. соединяется с определенной страницей в интернет, страница возвращает строку - массив чисел (от 3 и до 5000 шт.) которые нужно визуализировать - нарисовать график (желательно покрасивей) - с возможностью ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Есть парсер вконтакте, который позволяет искать и качать оттуда музыку. Недавно перестал работать, неделю назад примерно, нужно исправить его работу.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! ПО собирает информацию в виде массивов double[] (C#) есть соответствие массивов. x1 => y1 x2 => y2 ... xn=>yn Количество точек в массиве n примерно равно от 100 до 20 000. Нужно написать функцию/набор функций/класс, которые по виду заданной модели будет вычислять ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте уважаемые! Нужен перевод небольшого куска текста. -- Предприятия группы команий НИГМА наиболее известны своими системами автоматизированного дистанционного контроля (мониторинга и управления) серии ПИТА, запатентованными в целом и поэлементно в архитектуре, которая сохранила все наработки пользователей, начиная с ...Переводы5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен проф. перевод небольшого (~1300 зсп) куска текста информации о компании на англ. яз.Переводы15 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! нужен перевод техн. статьи ~ 7400 знаков без пробелов.. фрагмент привожу здесь: --- Разработан комплексный метод оперативного контроля основных количественных и качественных характеристик топлив. Предложено применение этого метода для контроля параметров авиационных топлив. Актуальность. Современные летательные ...Переводы1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужна помощь в написании раздела диплома. Конкретно - оценка неопределенности градуировочной характеристики прибора. Градуировочная характеристика вида: Y=a0+a1*x1+a2*x2+a3*x1^2+a4*x2^2+a5*x1*x2 x1,x2 - вх. величины.. 100 точек Y, x1 и x2 измерены по 3 раза для каждой т. Y а0-а5 - коэффициенты град. функии материалы ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
Приветствую! Нужен сайт - фотогалерея с возможностью размещения фото пользователями.. Т.е. пользователь регистрируется, и может добавлять фото описания к нему, теги... присваивать категории. Как только он добавил - модератору высылается уведомление.. модератор может опубликовать новые фото на сайте... очень нравится в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад