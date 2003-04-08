twistfire

Алекс twistfire

 
37 летУкраина/Николаев
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Правка кода в DLE,обновление до посл. версии

    Нужно версию DLE обновить до посл. для сущ. сайта на DLE с учетом сохраения структуры данных и полного переноса новостей и модулей (как есть). В общем - обновление версии движка и исправление косяков возникших при этом.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    год назад

  • Запретить регистрацию польз. для DLE или сделать непробивную captcha

    Приветствую. Есть старый заброшенный с т. зрения разработки сайт на DLE. Версия движка - 8.5 Замучали боты - регистрируются и в автомате комментируют расставляя спам-ссылки. в последнюю неделю сайт явно попал в какую-то спам базу.. и кол-во спам-регистраций ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Исправление косяков верстки DLE

    Приветствую! Есть сайт: bestrecipesofthe.net Плывет его верстка - блоки... - см. приложение Нужно сделать так - чтобы он корректно отображался на всех ведущих браузерах при любых разрешениях: хром, мозилла, ие... + нужно сделать корректный виджет поделиться для соц сетей: ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скрипт "поделиться в соц. сетях" с цитатами текста

    Здравствуйте! Интересует скрипт, который позволить для каждой записи (блока) размещаемого на странице контента выдавать набор кнопок для распространения информации в соц. сетях - интересует вконтакте, фейсбук, одноклассники, твиттер и гугл+ На странице выводится примерно 10-50 записей в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Парсер материалов о книге

    $50

    Добрый день! Нужен парсер данных о книгах.. Формат входных данных - URL на озоне (например http://www.ozon.ru/context/detail/id/24614195/) Формат выдачи - табл., по колонкам: 1) Полная инфа о книге: Автор Название / Автор; Пер. (если есть). - Издательство, год издания, ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Новогодняя открытка с пожеланиями партнерам

    $50

    Добрый день! нужен проект НГ открытки, который можно будет самостоятельно распечатать. Видим его так: половинка А4 (альбомная), сложенная пополам. Внутри пожелания.. Снаружи - новогодняя картинка, например лошадка голубая или красиво оформленная подкова, елочка и логотип компании (его можно ...

    Верстка полиграфии22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заставка на экран

    Добрый день! Нужно приложение на Android устройство - аналог заставки google nexus 4 Точка.. Только вместо точек, которые то появляются то исчезают, - посередине экрана из этих точек должен быть логотип компании.. Приложение должно работать в ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • DLE -доработка. Теги, верстка и программирование

    Добрый день! Есть DLE-сайт с множеством добавленных новостей. Новости в разных категориях + с разными тегами. Так вот хотелось бы кое-что изменить на странице с отображением списка новостей, соответствующих тэгу. При нажатии на тег и переходе на страницу ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Генератор QR кода для страниц, unix php+gd

    Здравствуйте! Нужен скрипт, который позволяет генерировать qr код по входной строке (до 300 символов) в виде изображения. Изображение будет размещено на веб-странице. Т.е. вставляется примерно след. образом: Размер должен быть настраиваем.

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт для отображения pdf-файлов

    Здравствуйте! Есть сайт с "библиотекой" - куда добавлено достаточно много файлов в формате pdf. (php+mysql, работает на хостинге MiroHost) Когда люди приходят из поиска - часто сразу скачивают эти файлы, а хочется немного задержать их на сайте компании. Поэтому ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сложная иллюстрация

    Добрый день! Нужна иллюстрация нарисованная для пояснения принципа работы системы. Пример того что хочется - в приложении. Отличия от приложения - у нас остается следующее на иллюстрации: показана 1 большая емкость в разрезе (как в примере слева), емкость ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание новогодней открытки

    Здравствуйте! Нужно создать новогоднюю открытку - статическую картинку или flash анимацию, которую можно разместить на сайте. Идея следующая - елочка в снегу с игрушками.. вместо звезды - логотип компании, елочка обмотана гирляндой, игрушки мигают. Можно использовать змею вместо гирлянды. снизу ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение для Android. Графика

    Здравствуйте уважаемые разработчики! Нужно приложение, достаточно простое по логике.. соединяется с определенной страницей в интернет, страница возвращает строку - массив чисел (от 3 и до 5000 шт.) которые нужно визуализировать - нарисовать график (желательно покрасивей) - с возможностью ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание ПО для вычисления коэффициентов регрессии

    Здравствуйте! ПО собирает информацию в виде массивов double[] (C#) есть соответствие массивов. x1 =&gt; y1 x2 =&gt; y2 ... xn=&gt;yn Количество точек в массиве n примерно равно от 100 до 20 000. Нужно написать функцию/набор функций/класс, которые по виду заданной модели будет вычислять ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Быстрый перевод небольшого куска текста

    Здравствуйте уважаемые! Нужен перевод небольшого куска текста. -- Предприятия группы команий НИГМА наиболее известны своими системами автоматизированного дистанционного контроля (мониторинга и управления) серии ПИТА, запатентованными в целом и поэлементно в архитектуре, которая сохранила все наработки пользователей, начиная с ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод статьи с рус. на англ.

    Здравствуйте! нужен перевод техн. статьи ~ 7400 знаков без пробелов.. фрагмент привожу здесь: --- Разработан комплексный метод оперативного контроля основных количественных и качественных характеристик топлив. Предложено применение этого метода для контроля параметров авиационных топлив. Актуальность. Современные летательные ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Раздел диплома по метрологии

    Здравствуйте! Нужна помощь в написании раздела диплома. Конкретно - оценка неопределенности градуировочной характеристики прибора. Градуировочная характеристика вида: Y=a0+a1*x1+a2*x2+a3*x1^2+a4*x2^2+a5*x1*x2 x1,x2 - вх. величины.. 100 точек Y, x1 и x2 измерены по 3 раза для каждой т. Y а0-а5 - коэффициенты град. функии материалы ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • DLE фотогалерея

    Приветствую! Нужен сайт - фотогалерея с возможностью размещения фото пользователями.. Т.е. пользователь регистрируется, и может добавлять фото описания к нему, теги... присваивать категории. Как только он добавил - модератору высылается уведомление.. модератор может опубликовать новые фото на сайте... очень нравится в ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
acxss
20 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 дня назад
$12
10 баллов
год назад
Запретить регистрацию польз. для DLE или сделать непробивную captcha
Всё отлично
все сделано быстро и хорошо
Ответный отзыв
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Скрипт "поделиться в соц. сетях" с цитатами текста
Все отлично
Отлично выполненная работа
Ответный отзыв
Android_Dev
Роман 
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Логотип для сайта анекдотов
Всё отлично прошло
Хорошо и быстро выполнил свою работу
Ответный отзыв
Krasavin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Распарсить интернет-магазин для получения каталога
Было приятно поработать
Человек хорошо справился с задачей. Единственный недостаток - срок.. Сильно продлил..
Ответный отзыв
PhpSoft
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Информация о доменах
сотрудничеством доволен.
Быстро и качественно выполнил работу
Ответный отзыв