Здравствуйте! Есть сайт с "библиотекой" - куда добавлено достаточно много файлов в формате pdf. (php+mysql, работает на хостинге MiroHost) Когда люди приходят из поиска - часто сразу скачивают эти файлы, а хочется немного задержать их на сайте компании. Поэтому ...