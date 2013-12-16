Новогодняя открытка с пожеланиями партнерам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт22 заявки175 просмотров

Добрый день!

нужен проект НГ открытки, который можно будет самостоятельно распечатать.

Видим его так: половинка А4 (альбомная), сложенная пополам. Внутри пожелания..

Снаружи - новогодняя картинка, например лошадка голубая или красиво оформленная подкова, елочка и логотип компании (его можно как-то обыграть)

На оборотной стороне - наружная-задняя - контакты.

Даю лого компании, контакты.

Текст пожеланий будет небольшим и должен помещаться на 1 стр. открытки - внутри (будет печататься индивидуально для каждого).

Желателен макет в Corel.

11 лет назад
twistfire
Алекс 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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