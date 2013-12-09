Доброго времени суток! Необходимо сверстать макет визитки. ТЗ в приложенном файле. Предложить необходимо несколько вариантов макета на выбор. Сделать нужно быстро - сегодня вечером должно быть все готово. ТЗ в приложенном ...
Верстка журнала
Требуется специалист по верстки в программах типа QuarkXpress и т.д . для верстки журнала (50стр) формата А5
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