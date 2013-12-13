Все так же требуются макеты для календарей, настенный и карманный, в одном стиле. Сайт магазина http://www.romashkashop.com/ Прошлогодний пример во вложении
Отрисовка открытки
Отрисовать несложный лого по джипегу + добавить снежинку/другой мин дизайн под тиснение серебром. Оплата только Яндекс 300 руб. Пример в аттаче.
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