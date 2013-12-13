Отрисовка открытки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен4 заявки126 просмотров

Отрисовать несложный лого по джипегу + добавить снежинку/другой мин дизайн под тиснение серебром. Оплата только Яндекс 300 руб. Пример в аттаче.

11 лет назад
Drive-Direct
Юлия 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Наталья все оперативно сделала, и что приятно- никакого негатива при внесении комментариев. Приятно было работать, спасибо!
Работать с Юлией приятно и просто. Ясные задания и незамедлительная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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