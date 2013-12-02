Вёрстка квартального календаря

Планируется напечатать каталог с предлагаемой услугой - установка натяжных потолков. Информацию предоставлю, фото тоже. Необходимо всё оформить для передачи в печать. Фирм.стиля нет, главное чтоб красиво. Сроки сегодня, оплата тоже сегодня.