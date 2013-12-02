Вёрстка квартального календаря

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт8 заявок159 просмотров

Необходимо сверстать квартальный календарь на 2014 год. Тематика строительство, добыча строительных материалов. Подробности в ТЗ.

11 лет назад
danny-boy
Даниил 
42 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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