Верстка корпоративного каталога

Нужно сверстать корпоративный каталог в двух вариантах (дизайн одинаковый, немного отличается содержание).

Формат А4, альбомный.

Макеты страниц во вложении.

Предлагается сделать на основе шаблона (выбранный вариант которого мы приобретем)

Качество конечного продукта должно быть не хуже чем на указанных шаблонах.

Список шаблонов, которые нам понравились (нужно выбрать один из них на ваше усмотрение):

http://graphicriver.net/item/corporate-business-brochure-2/5345252?WT.ac=solid_search_thumb&WT.seg_1=solid_search_thumb&WT.z_author=AbraDesign

http://graphicriver.net/item/car-product-showcase-horizontal-a4-brochure/1785640?WT.ac=solid_search_thumb&WT.seg_1=solid_search_thumb&WT.z_author=MadHamsterLab

http://graphicriver.net/item/minimal-catalog-32-pages/5790591?WT.ac=solid_search_thumb&WT.seg_1=solid_search_thumb&WT.z_author=Realstar

http://graphicriver.net/item/a4-modern-clean-booklet-catalogue-brochure/2177814?WT.ac=solid_search_thumb&WT.seg_1=solid_search_thumb&WT.z_author=Doc7

http://graphicriver.net/item/real-estate-brochure/4483113?WT.ac=solid_search_thumb&WT.seg_1=solid_search_thumb&WT.z_author=AbraDesign

http://graphicriver.net/item/business-corporate-multipurpose-a4-brochure-2/4177883?WT.ac=solid_search_thumb&WT.seg_1=solid_search_thumb&WT.z_author=MadHamsterLab

http://graphicriver.net/item/horizontal-a4-brochure-mockup/2598552?WT.ac=solid_search_thumb&WT.seg_1=solid_search_thumb&WT.z_author=yogurt86

http://graphicriver.net/item/multipurpose-business-brochure-template-vol35/5759378

http://graphicriver.net/item/interior-achitecture-design-brochure-/4564975?WT.ac=portfolio_thumb&WT.seg_1=portfolio_thumb&WT.z_author=ViniRamadhani

http://graphicriver.net/item/product-catalogs-brochure-volume-1/5131373?WT.ac=portfolio_thumb&WT.seg_1=portfolio_thumb&WT.z_author=ViniRamadhani

http://graphicriver.net/item/brandbook-template-volume-2/5723482?WT.ac=portfolio_thumb&WT.seg_1=portfolio_thumb&WT.z_author=ViniRamadhani

http://graphicriver.net/item/corporate-business-brochure-volume-3/5757998

http://graphicriver.net/item/interior-achitecture-brochure-volume-2/5727633

http://graphicriver.net/item/corporate-brochure-template/5713501

http://graphicriver.net/item/a4-horizontal-business-brochure-2/5266872?WT.ac=category_thumb&WT.seg_1=category_thumb&WT.z_author=shahzad99