Необходимо сделать дизайн баннера для печати пресс волла - аналогичный ( или похожий на тот что на фото) Размер баннера 3 * 2 метра. Макет должне быть максимально легко модифицируемым в illustrator или ...
Верстка макетов
Необходимо создать макеты:
- подарочная карта, пластик стандартного размера. Без эмбосирования и магнитной полосы.
- Листовку одностороннюю А5 и А4, вертикальный. (лого, фото, контакты, QR код)
- Адаптировать макет листовки под размер "половина А4" горизонтальная
- Макет бирки на одежду двустороння. С одной стороны лого, с обратной адрес сайта
- Верстка презентации. 7 слайдов + обложка
- Макет для печати на пакетах (лого и адрес сайта)
Все материалы имеются, необходимо сверстать.
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