Дизайн и оформление буклета

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт23 заявки205 просмотров

TLS Total logistic Services

Дизайн и оформление каталога для транспортной компании,с дальнейшим полным ребрендтнгом компании в случае оригинальных и креативных идей.В прикрепленном файле можете найти лого компании,Место расположение компании Баку,Азербайджан.Жду свежих, зажигающих идей.Финансовая сторона не имеет решающего значения!

11 лет назад
Aydin013
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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