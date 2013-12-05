Дизайн баннера для печати пресс волла

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен5 заявок329 просмотров

Необходимо сделать дизайн баннера для печати пресс волла - аналогичный ( или похожий на тот что на фото)

Размер баннера 3 * 2 метра. Макет должне быть максимально легко модифицируемым в illustrator или corel

Макет должен удовлетворять требованиям типографий для интерьерной печати.

Срок исполнения - 27.11

11 лет назад
jban
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

maniak
43 года
16 лет в сервисе
Был
21 день назад
11 лет назад
$15
1 день
Дмитрий все сделал отлично. Ровно в срок и точно по ТЗ. Рекомендую!
Хороший заказчик. Работаю с Дмитрием с декабря 2013. Время от времени дает задания. Четко ставит задачи и никогда небыло проблем с оплатой. Комуникация на 5+. Приятен в общении. Продолжаю сотрудничество и рекомендую другим.

Заявки фрилансеров

maniak
43 года
16 лет в сервисе
Был
21 день назад
11 лет назад

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