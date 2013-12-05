Необходимо сделать дизайн баннера для печати пресс волла - аналогичный ( или похожий на тот что на фото)

Размер баннера 3 * 2 метра. Макет должне быть максимально легко модифицируемым в illustrator или corel

Макет должен удовлетворять требованиям типографий для интерьерной печати.

Срок исполнения - 27.11