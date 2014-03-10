Вёрстка книги.

Необходимо сверстать и подготовить к печати книгу по образцу англо-иврита с использованием русского алфавита и иврита.

Технические параметры следующие:

• Объем / 304 полосы + обложка/.

• Формат /142х222 мм/.

Суперобложка 4+0.

Срок исполнения - 14 дней, оплата 50% после выполнения 50% работы, оставшиеся 50% после передачи материалов и одобрения их подготовки в типографии. Бюджет строго до 22.000 рублей.

Оплата наличными, по безналичному расчёту, либо любым электронным переводом с оплатой комиссии за перевод поровну заказчик/исполнитель.