Вёрстка книги.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок233 просмотра

Необходимо сверстать и подготовить к печати книгу по образцу англо-иврита с использованием русского алфавита и иврита.

Технические параметры следующие:

• Объем / 304 полосы + обложка/.

• Формат /142х222 мм/.

Суперобложка 4+0.

Срок исполнения - 14 дней, оплата 50% после выполнения 50% работы, оставшиеся 50% после передачи материалов и одобрения их подготовки в типографии. Бюджет строго до 22.000 рублей.

Оплата наличными, по безналичному расчёту, либо любым электронным переводом с оплатой комиссии за перевод поровну заказчик/исполнитель.

11 лет назад
Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

applesin
45 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$666
14 дней
Замечательный исполнитель! Несмотря на неоднократные задержки с нашей стороны верстка была выполнена на самом высоком профессиональном уровне, все правки были внесены и все замечания учтены. Очень рекомендую к сотрудничеству и собираюсь сама сотрудничать с Ларисой по другим проектам.
Полина отличный заказчик, вся работа проходила ровно, вопросы решались позитивно, все договоренности по оплате были выполнены в полном объеме. Рекомендую как профи в работе и приятного в общении человека!

Заявки фрилансеров

applesin
45 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад