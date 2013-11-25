Нужно разработать дизайн плаката формата А3-вертикальный для магазина подарков с нашим фирменным зверьком (макет есть в кривых в кореле). Примерная идея набросана в прикрепленном файле, готова обсуждать и другие идеи.

Результат - макет плаката CMYK в кривых в кореле не выше 6 версии.

Пожалуйста, оставляйте заявки с Вашей ценой за разработку и сроком исполнения.