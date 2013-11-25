Дизайн плаката формата А3

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен14 заявок251 просмотр

Нужно разработать дизайн плаката формата А3-вертикальный для магазина подарков с нашим фирменным зверьком (макет есть в кривых в кореле). Примерная идея набросана в прикрепленном файле, готова обсуждать и другие идеи.

Результат - макет плаката CMYK в кривых в кореле не выше 6 версии.

Пожалуйста, оставляйте заявки с Вашей ценой за разработку и сроком исполнения.

11 лет назад
Likanta
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад
$40
3 дня
Мне очень понравилось работать с Аллой. Отличное видение и исполнение моей схематичной идеи проекта. Сделано быстрее, чем ожидала. Обязательно буду обращаться к Алле ещё. Рекомендую всем! Огромное спасибо!
Рекомендую: Александра замечательный заказчик! Состоялось интересное и приятное сотрудничество. Пожелания по правкам очень уместные, которые сделали идею макета ещё более интересной. Понравилась личная заинтересованность, быстрое утверждение работы и своевременная оплата результата. Благодарю, Александра. Всего наилучшего вам и вашему проекту. С уважением, Алла.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад