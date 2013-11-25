Здравствуйте! Нужен фрагмент карты СПб в векторном формате для типографии (печать буклета).
Дизайн плаката формата А3
Нужно разработать дизайн плаката формата А3-вертикальный для магазина подарков с нашим фирменным зверьком (макет есть в кривых в кореле). Примерная идея набросана в прикрепленном файле, готова обсуждать и другие идеи.
Результат - макет плаката CMYK в кривых в кореле не выше 6 версии.
Пожалуйста, оставляйте заявки с Вашей ценой за разработку и сроком исполнения.
Выбранный исполнитель
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