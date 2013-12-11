Дизайн листовки А5

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен28 заявок290 просмотров

Необходимо разработать дизайн листовки А5 односторонней для размещения рекламы в лифте. Стиль сделать в соответствии с существующим сайтом.

11 лет назад
nicksniper2
Николай 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

a-dimyanov
Алишер 
43 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
11 лет назад
$50
3 дня
Очень довольны. Быстро разобрался в наших потребностях. Из 3-х макетов мы не могли выбрать - нравились 2 сразу. Цена выше средней - но оно того стоит. Быстро, качественно. Отличительная черта - очень удачно подбирает/сочетает цвета. Очень, очень приятно работать с профессионалом.
С Вами приятно работать!

Заявки фрилансеров

a-dimyanov
Алишер 
43 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
11 лет назад