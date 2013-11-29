Дизайн флаера для интернет-магазина посуды

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен2 заявки127 просмотров

Необходимо нарисовать флаер очень яркий и броский для нового интернет-магазина посуды. На лицевой стороне надо НАРИСОВАТЬ прикольный коллаж из разной посуды или можно что-то придумать, связанное с темой кода на скидку 15%. На обороте скорее всего картинки некоторых позиций товара и их цены.

Название магазина POSUDA38.RU

Размер примерно 10 на 20 см, две стороны.

11 лет назад
posuda38
Евгений 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Все отлично! Быстро и профессионально. Спасибо.
Рекомендую, как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад