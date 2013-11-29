Дизайн флаера для интернет-магазина посуды

Необходимо нарисовать флаер очень яркий и броский для нового интернет-магазина посуды. На лицевой стороне надо НАРИСОВАТЬ прикольный коллаж из разной посуды или можно что-то придумать, связанное с темой кода на скидку 15%. На обороте скорее всего картинки некоторых позиций товара и их цены.

Название магазина POSUDA38.RU

Размер примерно 10 на 20 см, две стороны.